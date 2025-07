Fluminense desembarca no Rio e é recebido com festa da torcida

Centenas de tricolores recepcionaram o Time de Guerreiros no desembarque no Rio de Janeiro. O Fluminense embarcou nos Estados Unidos por volta das 11h (de Brasília) e chegou no Galeão à noite. A delegação tricolor desembarcou pelo salão nobre do aeroporto, onde os tricolores organizaram o “AeroFlu”.

O Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro sendo recepcionado com festa da torcida. Afinal, o Tricolor terminou o Mundial de Clubes entre os quatro melhores times da competição e caiu na semifinal após perder para o Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 0. A delegação chegou na cidade por volta das 22h (de Brasília), nesta sexta-feira (11), no Aeroporto do Galeão.

O Fluminense fez a melhor campanha de um time não-europeu na competição, sendo eliminado na semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor terminou a competição com R$ 331 milhões em premiação. Contudo, cerca de 35% do valor arrecadado no mata-mata deve ser taxado pelos Estados Unidos, de acordo com a lei americana.

Os jogadores do Fluminense terão folga no fim de semana. Assim, elenco vai se reapresentar na próxima segunda-feira (14), no CT Carlos Castilho, para iniciar a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, quinta (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

