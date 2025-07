Fluminense convoca torcida para o ‘AeroFlu’; detalhes

Delegação já está a caminho do RJ após excelente campanha no Mundial dos EUA; elenco deve chegar às 22h (de Brasília) no Galeão / Crédito: Jogada 10

Após excelente campanha no Mundial de Clubes, o Fluminense organizará o “AeroFlu”. Afinal, a delegação que viajou aos EUA retorna nesta sexta-feira (11/7) ao Brasil e o clube convocou a participação da torcida na recepção no Aeroporto Galeão – Tom Jobim -, no Rio de Janeiro (RJ). A delegação, aliás, já está a caminho da capital carioca. Eles embarcaram ainda nesta sexta nos Estados Unidos (por volta das 11h de Brasília), se despedindo da sede do Mundial, que terá a decisão neste domingo (13/7), entre Chelsea (ING) e PSG (FRA). A chegada é prevista para as 22h.

Assim, vendo a mobilização nas redes sociais por parte da torcida, o Fluminense convocou os fãs a recepcionarem o time no salão nobre do Galeão. "O #TimeDeGuerreiros está de volta ao Rio! Nesta sexta-feira, às 22h, desembarcamos no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão! NOS VEMOS NO RIO!", diz o Flu em nota nas redes sociais. Dessa forma, a torcida já se mobiliza para se concentrar a partir das 20h no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Depois da chegada, o time ganhará folga de dois dias, antes de se reapresentar na segunda-feira (14/7) para a sequência da temporada.