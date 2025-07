Em reunião, Depay expõe insatisfação com a política do Corinthians

Holandês pede mais clareza por parte da diretoria corintiana após atraso em premiações e mudança no comando do clube

Memphis Depay demonstrou insatisfação com a crise política e financeira do Corinthians. Em reunião com o presidente interino Osmar Stabile e o diretor Fabinho Soldado, o atacante cobrou mais clareza na comunicação do clube, especialmente após o afastamento de Augusto Melo e a saída de dirigentes com quem tinha relação direta, como o ex-diretor financeiro Pedro Silveira.

O estafe do holandês, inclusive, relatou dificuldades para estabelecer diálogo com a nova gestão. Uma das notificações cobrando cerca de R$ 4,7 milhões em premiações atrasadas sequer foi respondida. Além desse valor, o clube também atrasou o pagamento à empresa que presta serviços de segurança a Memphis, além de ter depositado os salários do elenco com um dia de atraso.

Apesar da frustração, pessoas próximas à diretoria relatam que Memphis tem se mostrado compreensivo com a situação financeira delicada. Além disso, está até disposto a ajudar na busca por patrocinadores.

Jogador se desculpa com elenco

Após a reunião, o atacante participou do treino no CT Joaquim Grava e, antes da atividade, ouviu uma repreensão pública em um bate-papo entre comissão técnica, diretoria e elenco. Sob sol forte, o encontro durou cerca de 30 minutos, tempo superior ao habitual. Memphis Depay pediu desculpas pela ausência no dia anterior. A atitude, inclusive, foi bem recebida pelos colegas.

Assim, como punição, o camisa 10 terá de pagar uma multa simbólica à caixinha do CT. Este é um fundo comum entre os jogadores para pequenas infrações.