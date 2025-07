Cruzeiro inicia conversas para estender vínculo com Matheus Pereira

Meia tem contrato com a Raposa até o meio do ano que vem e já pode assinar um pré-contrato com outro clube no fim da temporada

O Cruzeiro começará a dar mais atenção à situação de Matheus Pereira neste começo de janela de transferências. Com contrato até o meio do ano que vem, o meia poderá assinar um pré-contrato com outro clube no final da temporada. Por conta disso, a Raposa já iniciou as conversas para estender o vínculo do jogador.

O interesse de outros clubes no jogador não é novidade. No começo do ano, Matheus Pereira esteve muito próximo de deixar o Cruzeiro para defender o Zenit, mas, nas últimas horas da janela russa, houve um desacerto entre as partes que melou a negociação. Matheus Pereira já teve seu nome envolvido em uma troca com o Flamengo por Luiz Araújo, que não teve andamento, e um rumor ligado ao Palmeiras.