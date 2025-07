Contusão tira Cuéllar do duelo do Grêmio contra o Cruzeiro

Volante sofre com problemas físicos desde a chegada e não atuará no retorno do Brasileirão neste domingo (13)

De acordo com o Departamento de Ciência, Saúde e Performance, Cuéllar sentiu um desconforto durante o treino de quinta-feira. Em seguida, passou por exames de imagem, que identificaram uma lesão de grau I-A no músculo posterior da coxa direita. Por causa disso, o volante deve ficar afastado por aproximadamente uma semana.

Os problemas físicos seguem prejudicando a evolução e a sequência do volante colombiano Gustavo Cuéllar no Grêmio. Nesta sexta-feira (11), o clube gaúcho informou que o jogador sofreu uma nova contusão e, por isso, não enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo (13), pelo Brasileirão.

O técnico Mano Menezes pretendia escalar Cuéllar como titular, mas, com a lesão, deve montar o meio-campo com Villasanti, Alex Santana e Cristaldo. Além disso, Camilo, Edenílson e Ronald seguem na disputa pela vaga aberta. Após a vitória sobre o Aimoré, pela Recopa Gaúcha, Mano comentou a situação do atleta.

“Cuéllar jogou o jogo-treino contra o Aimoré. Depois, entendemos que havia uma boa possibilidade de avançarmos mais. Para isso, ele precisaria ser poupado do jogo de hoje (terça). Estabeleci limites que evitassem riscos. Essa perspectiva no curto prazo se abre para o jogador que imaginamos ter contratado e que outros clubes no Brasil também gostariam de ter. Ele merece nosso respeito e confiança de que vamos poder contar com ele.”

Nota oficial do Grêmio

