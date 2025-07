Christian deve ser novidade do Cruzeiro no retorno do Brasileirão

O Cruzeiro encara o Grêmio no próximo domingo (13), às 20h30, no Mineirão, em seu retorno ao Campeonato Brasileiro. Para a partida, Leonardo Jardim poderá contar com a volta do volante Christian, que perdeu o último jogo antes da parada para o Mundial, contra o Vitória, pois estava suspenso com o terceiro cartão amarelo.

Durante o treino desta sexta-feira (11), que a imprensa pôde acompanhar, o volante esteve entre os titulares. Christian deve retornar ao time na vaga de Eduardo, que jogou em seu lugar contra o clube baiano. O volante foi expulso contra o Leão, ficando de fora da partida contra o Tricolor.