Botafogo concretiza venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest, da Inglaterra

Vale lembrar que durante a disputa do torneio da Fifa, John Textor, dono da SAF alvinegra, admitiu que a negociação estava bem encaminhada. Ele esperava voltar ao Brasil para concretizá-la. Algo que pesou para a venda foi a boa relação do norte-americano com o dono do Forest, o empresário grego Evangelos Marinakis.

Jair foi um dos destaques do Botafogo no Mundial e se consolidou após lesão de Bastos. Afinal, ele teve bom desempenho e marcou um dos gols da vitória na estreia sobre o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Na época, o clube carioca acertou de pagar ao Santos 12 milhões de euros fixos em transação que ainda contava com 2 milhões de euros em bônus

