Arthur valoriza pré-temporada do Leverkusen no Rio e elogia Ten Hag

Bayer Leverkusen e Arthur chegam ao Rio de na semana que vem para treinos no Ninho do Urubu e amistoso com o time sub-20 do Flamengo

Integrante do histórico time do Bayer Leverkusen na temporada 2023/2024, o lateral-direito Arthur esteve no Brasil no último final de semana, prestigiou o lançamento da Bayer Academy em São Paulo (SP) e gentilmente concedeu uma enterevista exclusiva ao Jogada10. O jovem de 20 anos, inclusive, estará de volta ao país natal na semana que vem, mas no Rio de Janeiro, onde o time ate alemão fará parte da pré-temporada (15 a 23 de julho), com treinos no Ninho do Urubu.

A preparação do Bayer Leverkusen para a temporada tem ainda um amistoso contra o Flamengo sub-20, agendado para a próxima sexta-feira (18/7), às 15h, na Gávea. Único brasileiro do elenco do time alemão, Arthur, portanto, terá uma missão especial na integração entre os dois clubes.