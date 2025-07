Sonho, elogios e maturidade: a volta de Leandro Paredes ao Boca Juniors

Meio-campista tem recepção de gala e com grande público em La Bombonera / Crédito: Jogada 10

Negócio tratado quase como uma obsessão da atual diretoria do Boca Juniors, a chegada de Leandro Paredes se materializou nesta quinta-feira (10). Com direito a grande evento em La Bombonera, o meio-campista campeão mundial com a Argentina concedeu entrevista coletiva antes de aparecer para o público no gramado da casa boquense. Logo nas primeiras palavras, Paredes destacou o aspecto da maturidade em relação ao jovem que deixou o Boca Juniors em 2014, rumo ao futebol italiano. Mais precisamente, para o Chievo.

Sentimento Evidentemente, o aspecto sentimental foi tema de diferentes questionamentos durante o bate-papo com os jornalistas. Por consequência, o atleta destacou, em cada oportunidade, o sonho constante de voltar onde se sente em casa. Contudo, desde que realizasse esse movimento estando em boas condições físicas para sentir que estava, de fato, contribuíndo tecnicamente: "Quando eu era criança, sonhava com tudo isso, mas as expectativas foram superadas. Tive a chance de jogar em clubes importantes, com jogadores incríveis e de conquistar coisas muito importantes com a seleção nacional também. Estou muito feliz. Meu sonho era voltar e quero conquistar coisas importantes." Mudanças Mais de uma década depois, Paredes vai reutilizar uma estrutura que conhece desde os tempos de criança. Porém, a qual ele enxerga considerável grau de evolução quando compara com o que havia em 2013:

“Achei o clube muito diferente, ele melhorou muito em todos os sentidos. Os campos são espetaculares e as instalações também mudaram. Vi meus colegas de equipe, mas não tive a oportunidade de conversar com muitos deles. Amanhã vou conhecer cada um deles e começar a treinar.” Fator Riquelme Além da idolatria enquanto torcedor do Boca Juniors, Paredes teve breves períodos de atuação, na primeira passagem, com o hoje presidente Juan Román Riquelme. Figura essa, aliás, de caráter fundamental no comando das negociações e a constante expressão de que gostaria de contar com um reforço da estirpe de Leandro Paredes. O jogador até pontuou sobre a relevância do dirigente (e também do técnico Miguel Ángel Russo) para viabilizar a operação, mas sem deixar de considerar, novamente, o sentimento latente pelo clube em si.