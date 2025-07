Seleção Feminina embarca para Quito e inicia preparação para a Copa América

Com estreia marcada para domingo (13), contra a Venezuela, delegação brasileira parte em busca do nono título da competição

Antes da saída do centro de treinamento, jogadoras e comissão técnica receberam o apoio dos funcionários da Granja Comary, que se reuniram para desejar sorte à equipe na busca pelo nono título continental.

A Seleção Brasileira Feminina embarcou na manhã desta quinta-feira (10) rumo a Quito, no Equador, onde disputará a Copa América. A delegação deixou a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e seguiu em voo fretado para a capital equatoriana, com chegada prevista para às 18h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, a estreia do Brasil acontece no próximo domingo (13), às 21h (de Brasília), contra a seleção da Venezuela, pelo Grupo B.

Aliás, com as recentes alterações de calendário promovidas pela Conmebol, a abertura oficial da Copa América Feminina será nesta sexta-feira (11). Afinal, o duelo entre Equador e Uruguai, pelo Grupo A, estava previsto para acontecer no sábado (12), mas acabou sendo alterado.

Já em solo equatoriano, a Seleção Feminina realizará dois treinamentos antes da estreia. As atividades estão agendadas para sexta-feira (11) e sábado (12), às 16h no horário local, no centro de treinamentos da LDU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.