Retrospecto recente contra o Botafogo anima o Vasco para clássico deste sábado

Cruz-Maltino não tem bons números em duelos com a dupla Fla-Flu em 2025, porém tem levado a melhor em clássicos com o Alvinegro

Afinal, em sete clássicos disputados em 2025, até aqui, o Cruz-Maltino só saiu de campo com a vitória em um deles. Foi justamente contra o Alvinegro, ainda no Carioca, em 23 de fevereiro, em São Januário. Na ocasião, o gol de Vegetti, de pênalti, garantiu uma vaga na semifinal da competição e deixou o rival de fora até da Taça Rio.

Depois da pausa no calendário do futebol nacional para a disputa do Mundial de Clubes, o Brasileirão estará de volta no próximo final de semana. Assim, o Vasco, que precisa de mais regularidade em clássicos no ano, terá pela frente um rival que tem levado a melhor recentemente: o Botafogo.

Por outro lado, a equipe carioca perdeu os dois duelos com o Fluminense na temporada, ambos por 2 a 1. Um deles ocorreu no próprio Mané Garrincha, palco do jogo de sábado (12), às 18h30 (de Brasília). Assim, Cano aplicou novamente a lei do ex, na virada tricolor. Em maio, já sob o comando de Renato Gaúcho, o time de Laranjeiras voltou a reagir e ficar com os três pontos.

Além disso, o time entrou em campo outras quatro vezes contra o Flamengo e não conseguiu triunfar em nenhuma delas. No Brasileirão, os arquirrivais ficaram no empate, sem gols. No entanto, o Rubro-Negro garantiu dois triunfos na semifinal do Carioca e carimbou o título semanas depois. Antes disso, também venceu no duelo válido pela Taça Guanabara.

Bom retrospecto recente no Clássico da Amizade

Se contra a dupla Fla-Flu, o Vasco tem deixado a desejar, no Clássico da Amizade, o cenário tem sido bem diferente nos últimos três anos. Isso porque a equipe da cruz de malta levou a melhor em três das últimas cinco partidas contra o Botafogo, com um empate e apenas uma vitória do adversário.