Neymar marcar, Santos vence Desportiva em partida marcada por invasões de campo

Peixe aproveitou o teste para se preparar para o retorno do Brasileirão. Jogo foi encerramento de forma antecipada por conta de invasões

O Santos voltou a atuar depois da pausa para o Mundial de Clubes com vitória. Na noite desta quinta-feira (10), o Peixe bateu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1 em amistoso válido pela Vitória Cup, no Estádio Kléber Andrade. O jogo ficou marcado pelo encerramento com cinco minutos de antecedência por conta da invasão de torcedores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Santos domina e sai na frente

A partida começou, como esperado, com o Santos indo para cima. Deivid Washington chegou a abrir o marcador, mas a arbitragem pegou o impedimento. Coube a Neymar abrir o marcador no Kléber Andrade. Souza invadiu a área e foi derrubado pela marcação. Pênalti, que o craque bateu com sua categoria de sempre para fazer o primeiro.

O Peixe seguiu em cima e chegou a marcar o segundo com Escobar, anulado de forma equivocada. No minuto seguinte, o Santos trocou bem passes e Neymar serviu Guilherme, que colocou no cantinho para ampliar. O craque chegou a marcar mais um, mas novamente a posição irregular foi acusada.

O Alvinegro ainda teve mais chances para fazer o terceiro. Escobar driblou o goleiro, mas mandou para fora. Depois, Souza recebeu na entrada da área e mandou pelo linha de fundo. Neymar teve a última chance, em cobrança de falta, que parou em defesa de Camilatto.

Reservas entram e partida é encerrada por invasões

Na segunda etapa, Cléber Xavier trocou o time todo. Rollheiser teve a primeira oportunidade, mas mandou de calcanhar nas mãos de Camilatto. Quando a Desportiva chegou, conseguiu descontar. Após cobrança de escanteio curta, Mariano subiu dentro da área e mandou no cantinho.