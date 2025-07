Messi atinge marca histórica de 100 gols de fora da área e quebra novo recorde na MLS

Lionel Messi continua a reescrever a história do futebol mundial com feitos impressionantes. Na última quarta-feira (9), por exemplo, o craque argentino atingiu uma marca inédita e exclusiva em sua carreira. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols de fora da área com a bola rolando. O recorde, portanto, aconteceu na vitória de seu time, o Inter Miami, sobre o New England Revolution por 2 a 1 , pela MLS.

Além do recorde de chutes de longe, a noite foi de outras marcas importantes. Com os dois gols na partida, primeiramente, Messi chegou a 870 em sua carreira. Ele também virou o primeiro a marcar dois gols em quatro jogos seguidos da liga. A sequência artilheira, ademais, reforça seu enorme impacto no futebol dos Estados Unidos.