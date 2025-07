Jordan Barrera destaca acerto com Botafogo: ‘Passo grande na carreira’

Promessa do futebol colombiano, o meia-atacante Jordan Barrera já deu entrevista como jogador do Botafogo. Afinal, o Glorioso contratou o jovem de 19 anos do Junior Barranquilla por cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual). O clube carioca vai ficar com 80% dos direitos econômicos do atleta.

“Vou mostrar o meu futebol e agora estou pensando em todos os novos desafios que virão, em conseguir fazer as coisas bem. Primeiro, passo a passo: adaptar-me primeiro, depois dar o meu melhor e, com a ajuda de Deus, poder fazer história e ser amado pela torcida do Botafogo”, afirmou Barrera em entrevista à “Red Macondo”, disse antes de complementar.