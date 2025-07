Flamengo e Botafogo empatam pelo Brasileirão Sub-20

O resultado é pior para o Botafogo, que, com 22 pontos, está em 11º lugar, a quatro do G8, zona que permite o acesso às quartas de final da competição. Na próxima jornada, no dia 16/7, o Mais Tradicional visita o Bahia, no CT Evaristo Macedo. Em seguida, no dia 23 do mesmo mês, recebe o Cruzeiro, no Nilton Santos, no encerramento da fase de pontos corridos do torneio nacional.

Em dia de clássico movimentado, Flamengo e Botafogo empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (10), no Estádio Luso-Brasileiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 27, o Mengo fica mais próximo da classificação. A equipe rubro-negra está na sexta posição. O time permanece no Rio de Janeiro, onde, no dia 14/, no próprio Luso-Brasileiro, recebe o Atlético-MG. No dia 23/7, visita o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, fechando sua participação nesta etapa do Brasileirão.

Ancelottinho acompanha os garotos do Botafogo

O Botafogo saiu na frente. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Januário recebeu de Fortunato e escorou para o meio da área. Kayke, de primeira, completou e inaugurou o marcador na Ilha do Governador. Técnico do time profissional do Glorioso, Davide Ancelotti, presente no Luso-Brasileiro, deve ter aprovado a jogada.

O Flamengo, aos 36, porém, igualou o placar. Matheus Gonçalves aproveitou a marcação frouxa do rival, avançou com a bola e acertou uma pancada para estufar a rede de Lucca.

Mengo fica na frente, mas o Fogão não desiste da peleja

No início do segundo tempo, o Flamengo virou o clássico. Lorran humilhou Januário com um lindo chapéu. Depois, passou a bola para Matheus Gonçalves, com categoria, tirar do goleiro adversário e colocar o Mais Querido à frente.