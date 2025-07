Dupla do PSG tieta Fenômeno: ‘Uma honra’

Vitinha e Nuno Mendes encontraram com Ronaldo em um restaurante nos Estados Unidos

Finalista do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain deu folga para os jogadores descansarem um dia após a goleada sobre o Real Madrid . Contudo, dois deles tiraram a sorte grande durante um passeio em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Nuno Mendes e o volante Vitinha encontraram com Ronaldo Fenômeno em um restaurante e aproveitaram para tietá-lo.

Os portugueses vivem uma temporada mágica. Afinal, foram campeões do Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e a Liga dos Campeões da Europa, além da Liga das Nações com Portugal. Agora, a dupla pode faturar o Mundial de Clubes, logo na primeira edição em formato similar a da Copa do Mundo de seleções.

O PSG garantiu vaga na final após golear o Real Madrid por 4 a 0. Dessa forma, vai enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, que eliminou o Fluminense por 2 a 0. A decisão do Mundial de Clubes acontece no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

