Dois meses após demissão da Globo, comentarista acerta com nova emissora

Conrado Santana voltará a trabalhar como comentarista dois meses após sua saída da Globo. O profissional foi demitido do SporTV, canal esportivo do grupo de comunicação da família Marinho, e acertou com o canal Goat, no YouTube. O anúncio ocorreu através de um vídeo nas redes sociais, na última quarta-feira (9).

Inclusive, Conrado fará sua estreia no novo trabalho nesta quinta-feira (10), na transmissão do duelo entre Santos e Desportiva Ferroviária. O embate é válido pela Vitória Cup, torneio de caráter amistoso, que teve início durante a disputa do Mundial de Clubes.