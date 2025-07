Crespo tem dúvida no ataque para definir o São Paulo contra o Flamengo

O atacante Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não encara o Rubro-Negro. O treinador trabalha com duas possibilidades de alteração. O argentino treina no CT da Barra Funda com a possibilidade de utilizar Oscar ou Juan Dinenno como companheiro de equipe de André Silva.

O São Paulo se prepara para o retorno no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (12), o Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada da competição. O confronto marca o retorno de Hernán Crespo ao comando da equipe, que tem alguns desfalques para definir a escalação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No restante do time, Crespo já definiu como entrará em campo. O treinador utilizará um esquema com três zagueiros, dois alas e três jogadores no meio de campo. Com isso, o São Paulo só fica com a dúvida no ataque, com uma provável escalação que tem: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.