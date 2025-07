Collina elogia inovações no Mundial de Clubes: ‘Superou nossas expectativas’

Pierluigi Collina, ex-árbitro e atual presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, elogiou as inovações testadas no Mundial de Clubes. A competição foi a primeira da entidade a usar câmeras corporais em árbitros, além de contar com tecnologia de impedimento semiautomático e uma nova regra para coibir a cera dos goleiros.

