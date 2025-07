PSG faz história e leva a França à sua primeira final de Mundial

Com uma vitória imponente por 4 a 0 sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira (9), o PSG garantiu vaga na final do Mundial de Clubes. A decisão será no próximo domingo (13), contra o Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A classificação representa um marco para o futebol francês, já que é a primeira vez que um clube do país chega à final do torneio. Até então, nenhuma equipe da França havia disputado o título.

LEIA MAIS: Luis Enrique celebra goleada do PSG sobre o Real Madrid e elogia Dembélé: ‘Merece ganhar tudo’