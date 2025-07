PSG atropela o Real Madrid e enfrentará o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Com dois gols de Fabián Ruiz, Paris goleia Real Madrid no primeiro duelo contra Mbappé; time decide a vaga antes dos 23 minutos

Com presença maciça de torcedores que viajaram de Paris à Nova Jersey (EUA), o PSG (FRA) não tomou conhecimento do Real Madrid (ESP) e segue seu caminho para ser o melhor time do mundo em 2025. Nesta quarta-feira (9/7), no MetLife Stadium (com direito ao segundo maior público do torneio), o Paris deu show e goleou os Merengues por 4 a 0, avançando à final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Chelsea (ING).

Fabián Ruiz, duas vezes, e Dembelé fizeram antes mesmo dos 23 minutos de jogo. Gonçalo Ramos, com homenagem ao compatriota Diogo Jota, fechou a conta. Assim, o PSG ri por último no seu duelo particular com Mbappé, que fazia sua primeira aparição contra o ex-time, passando em branco.