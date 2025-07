Nome da classificação do Chelsea no Mundial, João Pedro já namorou jovem atriz torcedora do Fluminense

Atacante, que marcou os dois gols da vitória do clube inglês em cima do Tricolor, teve relacionamento de sete meses com artista / Crédito: Jogada 10

Herói da classificação do Chelsea em cima do Fluminense no Mundial, o atacante João Pedro tem outras ligações com o Tricolor além de ter sido revelado pelo clube: uma ex-namorada famosa e torcedora do clube carioca. O atacante já se relacionou com Mel Maia, jovem atriz e que torce para o clube carioca. Dessa forma, o relacionamento dos dois ocorreu entre agosto de 2019 e março de 2020. Neste período, portanto, tanto o jogador como a atriz faziam declarações nas redes sociais, postavam fotos juntos e marcavam presenças em eventos.

Vale ressaltar, que João Pedro deixou o Fluminense rumo a Inglaterra em dezembro de 2019. Mesmo assim, os dois mantiveram o relacionamento a distância, com Mel Maia indo visitá-lo algumas vezes na cidade. Porém, meses depois, o casal terminou a relação com trocas de acusações sobre mentiras, noitadas e até traições. Dessa forma, internautas nas redes sociais relembram o relacionamento dos dois após a eliminação do Fluminense justamente com dois gols de João Pedro. se tá ruim pra torcida tricolor, imagina pra mel maia q além de eliminada foi com 2 gols do EX DELA

foi a lei do ex no sentido literal pqp pic.twitter.com/YWu6XHhXxb — Memes BFR ★彡 (@botafogomemes) July 8, 2025

Que dia para a atriz Mel Maia: – Fluminense enfrentando o time do seu ex

– O cara vai lá e mete 2 golaços

– Eleito melhor em campo

– Fluminense eliminado do Mundial

Que parada kkkkkkkkk pic.twitter.com/rrTB901Ycg — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 8, 2025