Musiala, do Bayern, agradece apoio e diz que ‘não há quem culpar’ por grave lesão

Jogador publica mensagem para tranquilizar os torcedores e deixa claro que não guarda mágoas de Donnarumma, goleiro do PSG

Após grave lesão nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Jamal Musiala publicou uma mensagem nas redes sociais ao afirmar que está bem e de cabeça erguida para o tratamento. Assim, o atacante, que se contundiu no duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, afirmou que não guarda mágoas de Donnarumma, com quem dividiu a bola na jogada.

“Quero agradecer todo apoio que recebi, significa muito para mim. É muito legal ver como o mundo do futebol se une em momentos como esses. Estou bem, sendo bem cuidado e quero dizer que não há quem culpar por isso (a lesão), situações assim acontecem. Vou usar esse próximo período para construir minha força e positividade novamente. Estou ansioso para ver vocês novamente”, disse.