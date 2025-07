Modric se despede do Real Madrid após vexame no Mundial

Fim de uma era no Real Madrid. O meia Luka Modric disputou nesta quarta-feira (9) o seu último jogo com a camisa merengue. Contudo, não foi a despedida que todos esperavam. Afinal, o time espanhol perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 , pela semifinal do Mundial de Clubes.

No último jogo pelo Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu, Modric foi ovacionado pelos torcedores. O lateral-direito Lucas Vázquez e o técnico Carlo Ancelotti também se despediram naquele jogo. O croata, assim, foi bastante aplaudido em todos os jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes.

Apesar da idade, Modric não vai se aposentar. Aliás, ele já tem o destino definido para a próxima temporada. O croata tem um acerto encaminhado com o Milan, da Itália, e deve ser anunciado nos próximos dias. Ele terá um mês de férias por causa da participação no Mundial de Clubes e, depois, se apresenta ao clube italiano.

