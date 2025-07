Luis Enrique celebra goleada do PSG sobre o Real Madrid e elogia Dembélé: ‘Merece ganhar tudo’

Técnico vibra com atuação da equipe na semifinal do Mundial de Clubes e diz que francês é o melhor jogador da temporada

O PSG atropelou o Real Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), com dois gols de Fabián Ruiz e outros de Dembélé e Gonçalo Ramos, e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Chelsea. Após a partida, o técnico Luis Enrique não escondeu a satisfação com o desempenho da equipe.

