Hakimi exalta força coletiva do PSG após goleada sobre o Real Madrid

Lateral destaca trabalho de Luis Enrique e união do grupo após vitória por 4 a 0 que garantiu vaga na final do Mundial de Clubes

O PSG foi muito superior ao Real Madrid e aplicou uma goleada por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), eliminando os espanhóis da semifinal do Mundial de Clubes em apenas 30 minutos de jogo. Dessa maneira, o sonho do time comandado por Xabi Alonso terminou antes mesmo de começar. Após a partida, o lateral-direito Hakimi, ex-Real Madrid, destacou a união da equipe como fator decisivo para o bom momento do time.

