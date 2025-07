Fenerbahce quer levar Cuiabano, do Botafogo

Ingleses, antes dos turcos, tentaram e não conseguiram. Lateral-esquerdo é um dos jogadores do Glorioso mais assediados pela Europa

Lateral ou ala-esquerdo do Botafogo, Cuiabano é um dos jogadores mais assediados do atual elenco alvinegro. Desta vez, quem vem forte para levar o defensor é o Fenerbahce, da Turquia. A informação foi publicada, nesta quarta-feira (9), pelo portal eletrônico “A Spor”, do país otomano.

Técnico do clube de Istambul, José Mourinho teria dado sinal verde para a diretoria ir atrás de Cuiabano. Mas os turcos também têm outros nomes em mente para a lateral esquerda, como Lodi, do Al-Hilal (SAU), e Moreira, do Strasbourg (FRA).