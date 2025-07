Fábio Carille, ex-Vasco, é o novo técnico do Vitória e já estreia neste sábado

Carille, de 51 anos, desembarca em Salvador na quinta-feira (10) e deve assumir o time já neste sábado (12), contra o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem os mesmos 11 pontos do Colorado e está colado na zona da degola.

O Vitória anunciou nesta quarta-feira (09) a contratação do técnico Fábio Carille. A diretoria agiu rapidamente após a saída de Thiago Carpini, demitido no início da semana . O clube pretende estabilizar o desempenho e afastar de vez o risco de rebaixamento.

Com passagens por clubes do Brasil, Japão e Arábia Saudita, Carille carrega no currículo o título do Brasileirão de 2017 com o Corinthians. Ele também conquistou a Série B de 2024 pelo Santos e deixou o Vasco em abril deste ano, após resultados irregulares.

Por fim, a negociação contou com a participação direta do presidente Fábio Mota, do diretor de futebol Gustavo Oliveira e do empresário Paulo Pitombeira. O novo contrato tem duração de um ano e inclui metas de desempenho. O Vitória agora concentra suas forças apenas na Série A.

Nota oficial sobre a chegada de Fábio Carille ao Vitória

O Vitória anuncia a contratação do Técnico Fábio Carille.

O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano.