Fabián Ruiz celebra atuação na semifinal do Mundial: ‘Meu papel é ajudar o PSG’

O PSG não deu chances ao Real Madrid e goleou o clube merengue por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), garantindo vaga na final do Mundial de Clubes. A equipe comandada por Xabi Alonso foi dominada do início ao fim, com destaque para Fabián Ruiz, eleito o melhor jogador da partida após marcar dois gols e comandar o meio-campo com autoridade.

