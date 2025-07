Ex-goleiro do Vasco é acusado de violência doméstica

Um dos grandes nomes do Vasco no século, o ex-goleiro Helton foi acusado de violência doméstica, em Portugal. O Ministério Público do país aceitou as denúncias de uma mulher com quem manteve relação extraconjugal. Dessa forma, ele responderá criminalmente no Departamento de Investigação e Ação Penal (Diap), na cidade do Porto.

Helton responderá por “maus-tratos simples”, de acordo com o jornal português “Público”. Em Portugal, não há uma lei parecida com a brasileira Maria da Penha. Dessa forma, o ex-jogador pode pegar até três anos de prisão. Contudo, se comprovada gravidade à integridade física da vítima, a pena pode variar entre dois e oito anos.