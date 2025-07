Ex-Corinthians e Vasco é preso depois de desrespeitar ordem judicial

Ex-atleta que defendeu o Timão e o Cruz-Maltino é detido pela segunda vez no ano e luta contra dependência química / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Régis Pitbull, com passagens por Corinthians e Vasco, novamente roubou a cena das manchetes policiais. Isso porque o antigo jogador foi preso na madrugada desta quarta-feira (9) por desrespeitar ordem judicial. No caso, pela ausência do uso de tornozeleira e presença mensal ao fórum. A informação é do portal “ge”. Inclusive, é a segunda vez que o ex-atleta é preso neste ano. A primeira ocorrência ocorreu há quatro meses, quando Regis agrediu um idoso de 69 anos durante um desentendimento em um bairro na zona oeste de São Paulo. Em março, o antigo atacante do Corinthians recebeu acusações de lesão corporal com gravidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tal ação, na verdade, foi resultado de cabeçadas e socos no rosto de José Amilton. A ofensiva de Pitbull ocorreu dentro do elevador após o subsíndico do condomínio chamar a atenção do ex-jogador, que chutou a porta. Posteriormente, houve um registro de Boletim de Ocorrência da irregularidade no 33º DP. Ex-atacante do Corinthians passa por contexto dramático O antigo jogador trava uma briga contra o vício em drogas e também é alvo de uma ação de despejo por ausência de pagamento de condomínio. Por sinal, a ação está em curso há 20 anos. Regis também sofre frequentemente com adversidades para quitar contas de água e luz dentro do prazo estabelecido. Dessa maneira, uma das filhas do subsíndico expôs o cenário que o ex-atleta do Corinthians convive.