Emprestado pelo Fluminense, Lelê não poderá jogar por clube japonês

A regra da entidade diz que “os jogadores podem ser registrados em, no máximo, três clubes durante uma temporada. Assim, um jogador só pode jogar partidas oficiais por dois clubes”. No caso de Lelê, ele fez três jogos pelo Fluminense e nove pelo Ceará em 2025.

O atacante Lelê, emprestado pelo Fluminense ao Nagoya Grampus até o fim de 2025, não poderá disputar partidas oficiais pelo clube japonês nesta temporada. A informação foi oficialmente pelo clube japonês, que alegou surpresa por um posicionamento da Fifa durante o processo de registro do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Nagoya, entretanto, acreditava que a CBF não entendia os campeonatos estaduais como torneios oficiais para registros internacionais. O Ceará, aliás, ainda esperar receber os R$ 2 milhões pela transferência do jogador.

O Nagoya Grampus argumenta que, ao seguir os regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acreditava estar dentro das normas. A entidade brasileira possui um entendimento de que os campeonatos estaduais não se enquadram como competições oficiais aos olhos da FIFA, o que permitiria a transferência. No entanto, a FIFA contradisse essa interpretação e afirmou expressamente que os estaduais brasileiros são, sim, partidas oficiais.

Lelê tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2028, mas iria atuar pelo clube japonês até o fim do ano, por empréstimo. O jogador chegou ao Tricolor em 2023 após se destacar pelo Volta Redonda. No Flu, ele, entretanto, não conseguiu se firmar como titular absoluto.