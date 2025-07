De olho na Copa América, Seleção Feminina encerra treinos na Granja Comary

Delegação do Brasil fez última atividade em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, antes de embarcar para Quito nesta sexta-feira (10)

A CBF informou que a comissão técnica fez um treino coletivo no formato de uma partida oficial na atividade, com arbitragem e 11 jogadoras para cada lado. A ideia era simular as situações de jogo, proporcionar um ambiente competitivo e reforçar o que foi trabalhado na semana.

A Seleção Brasileira feminina de futebol encerrou, nesta quarta-feira (9), o período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, para a disputa da Copa América. A equipe do técnico Arthur Elias estreia no torneio no fim de semana.

Durante o treino, Arthur Elias promoveu ajustes táticos, com ênfase na organização ofensiva e defensiva. A movimentação das jogadoras foi de forma criteriosa, com foco no modelo de jogo adotado pela Seleção e em estratégias específicas para enfrentar as adversárias da Copa América.

A delegação da Seleção Brasileira, aliás, embarca rumo a Quito nesta quinta-feira (10), às 12h. A previsão, portanto, é de chegar na capital do Equador as 18h (de Brasília).

A equipe de Arthur Elias fará treinos na sexta-feira (11) e no sábado (12), no Centro de Treinamento da LDU. E, finalmente, a Seleção estreia no domingo (13), às 21h (de Brasília), contra a Venezuela, em Quito.