Corinthians quita dívida com empresa responsável pela segurança de Depay

O Corinthians resolveu mais uma pendência nesta quarta-feira (9). Afinal, o Timão pagou a empresa Gocil, responsável pela segurança do atacante Memphis Depay. O valor cobrado, de acordo com o documento divulgado, era de R$ 326.509,04, mas a quitação estava atrasada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Gocil cobrava dois valores do Corinthians, sendo uma no valor original de R$ 134.794,21 e outra de R$ 191.714,83. O atraso aconteceu por conta de um problema no fluxo de caixa. Afinal, o Timão não conseguiu a antecipação de mais receitas e procura novos recursos para fazer o pagamento.

O plano do clube é seguir buscando novos recursos para evitar mais atrasos e assim conseguir ter um fluxo de caixa minimamente saudável. Parte das luvas do novo contrato com a Nike, por exemplo, é um alívio para os cofres corintianos a curto prazo.

Enfrentando dificuldades financeiras, o clube tentou nos últimos dias antecipar receitas para honrar o compromisso com os colaboradores. Contudo, o movimento não deu certo, já que alguns recursos já caíram no cofre de forma antecipada e usadas para pagar outras dívidas.

O Corinthians enfrenta dificuldades para honrar outros compromissos, como pagamentos a fornecedores e premiações dos atletas. O elenco masculino, por exemplo, ainda não recebeu o bônus pelo título do Campeonato Paulista. O pagamento de parte da dívida com Memphis Depay também causou desconforto pelo fato de a diretoria apenas acertar as pendências com o holandês e não com o elenco todo.