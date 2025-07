Com salários atrasados, Hulk define situação no Atlético como ‘delicada’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o camisa 7 do Galo contou que o atraso gera uma ansiedade nos companheiros, uma vez que não sabem quando vão receber.

“A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, porque a gente chega aqui no dia de trabalho, chega um atleta ou outro e pergunta se tem alguma solução, se sabe quando vão pagar. Às vezes, ficamos um pouco perdidos, sem informações. O mais importante é saber que estão tomando as providências”, contou.

Além do salário do mês de julho, que venceu no último dia 5, o Atlético também deve o direito de imagem aos jogadores, que deveria ter sido pago em 20 de junho. Aliás, o clube também possui débitos com outras equipes por transações de jogadores, com agentes e até mesmo para ex-atletas do clube. Ao todo, de acordo com a “ESPN”, o Galo soma uma dívida acima de R$ 1,4 bilhão.