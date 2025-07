Botafogo vai atrás de atacante formado pelo Palmeiras

Cria da Academia de Futebol, Luís Guilherme desperta o interesse do Glorioso, que, aliás, já formalizou proposta pela fera do West Ham

O Botafogo quer um jovem atacante com passagem recente pelo Palmeiras. Trata-se de Luís Guilherme, que está atualmente no West Ham, da Inglaterra. O Glorioso, aliás, já enviou uma proposta pelo jogador de apenas 19 anos, segundo o site “ge”.

No mês passado, durante a janela excepcional do Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo sondou Luiz Guilherme. Nos últimos dias, o Mais Tradicional formalizou, enfim, o interesse.

Mesmo entendendo que o negócio será difícil, o Botafogo não pretende desistir do jogador formado na Academia de Futebol. O clube terá como trunfo o técnico Davide Ancelotti, recém-contratado. O italiano acompanhou o pai, Carlo Ancelotti, em clubes de primeira prateleira do futebol europeu e no início do trabalho de Carleto na Seleção Brasileira.

Luís Guilherme é um nome cujo perfil se enquadra na Eagle Football. A holding quer trabalhar com jogadores jovens e com potencial de crescimento. Pelo Verdão, o atacante sagrou-se campeão brasileiro, em 2023, e do Paulistão, em 2024.