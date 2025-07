Após Mundial, Palmeiras terá maratona com jogos a cada três dias

Clube terá compromissos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil; única pausa possível depende de eliminação precoce

Ao todo, serão nove rodadas do Brasileirão, oitavas de final da Libertadores e pelo menos as oitavas da Copa do Brasil. O Verdão tem o Universitário, do Peru, pelo torneio continental e o Corinthians, pela competição nacional de mata-mata. Contudo, esta sequência poderia ser ainda maior.

Contudo, a CBF decidiu adiar o clássico contra o Santos, que estava previsto para o próximo domingo (13/7), para dar tempo ao Palmeiras de recuperar e treinar seus jogadores após a participação no Mundial de Clubes. Assim, o próximo jogo será contra o Mirassol, no dia 16 de julho, às 19h, no Allianz Parque.

A única “pausa” aconteceria caso o time de Abel Ferreira fosse eliminado da Copa do Brasil. Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para acontecer no dia 27 de agosto. Já a volta será apenas no dia 11 de setembro. Caso avance, o Verdão só deve ter um descanso na próxima Data-Fifa. Contudo, nem neste período a folga está garantida.

Palmeiras sem folga nem na Data-Fifa?

Isso porque o Palmeiras tem dois jogos atrasados para cumprir no Campeonato Brasileiro. Além do embate contra o Santos, o Verdão teve o duelo contra o Juventude adiado para ter um maior tempo de preparação para o Mundial de Clubes. A CBF ainda não divulgou as novas datas destes dois compromissos. Mas existe a chance dos jogos acontecerem durante a Data-Fifa de setembro.