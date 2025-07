Vasco retoma temporada com clássico e viajará de Brasília para Quito; entenda

Elenco terá confronto com o Botafogo no Mané Garrincha e três dias depois visita o Independiente del Valle pela Sul-Americana

Depois da pausa no calendário devido ao Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Vasco voltará a campo no próximo sábado (12) para a disputa do Brasileirão. Assim, a equipe carioca mede forças com o rival Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada. O retorno promete ser intenso, e o elenco viajará da capital federal direto para Quito, onde enfrenta o Del Valle pelos playoffs da Sul-Americana.

Vale lembrar que o grupo teve 10 dias de férias e voltaram aos treinos, no CT Moacyr Barbosa, no dia 23 de junho. Desde então, o técnico Fernando Diniz teve tempo de conhecer melhor os jogadores e implantar seu estilo de jogo característico.