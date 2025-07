Treinamento do Inter conta com a volta de Aguirre, Juninho e Bernabei

O treino do Inter contou com retornos, no CT Parque Gigante, no setor defensivo nesta terça-feira (8). A principal esperança fica para Bernabei retomar as melhores condições. O lateral-esquerdo esteve presente na primeira parte do trabalho com os demais companheiros. Contudo, depois foi cumprir planejamento específico. Outras voltas foram o lateral-direito Braian Aguirre e o zagueiro Juninho.

Bernabei está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa é a de que o argentino tenha condições de reestrear na temporada com o Colorado no embate contra o Vitória, no próximo sábado (12). No entanto, a presença do lateral-esquerdo dependerá de uma eventual aprovação do departamento médico depois de passar por outras avaliações.