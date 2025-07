Torneio marca amistoso com a Desportivo Ferroviária, mas Santos não confirma

A realização da partida foi divulgada pela organização do evento. Apesar de existir um interesse do técnico Cleber Xavier em preparar a equipe para o restante da temporada, o Santos ainda não sabe se terá tempo e logística adequada o suficiente para ir a Vitória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O clube contava com o duelo contra o Palmeiras já no próximo domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, a CBF alterou a data do jogo pelo fato de o Verdão ter voltado recentemente da disputa do Mundial de Clubes e não teria tempo hábil para se preparar. Assim, a próxima partida do Santos será contra o Flamengo, no dia 16 de julho, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro.

Os primeiros jogos da Vitória Cup aconteceram na semana passada, nos estádios Engenheiro Araripe e Kleber Andrade, ambos em Cariacica. Ao todo, a competição teve quatro jogos. A Desportiva Ferroviária perdeu para o Banfield por 1 a 0, e para o Defensa y Justicia por 2 a 1. Já o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa por 1 a 0, e venceu o Banfield, por 1 a 0.

Cleber Xavier prepara testes no Santos

Caso a partida realmente aconteça, Cleber Xavier deve fazer alguns testes na equipe. Afinal, o treinador ainda procura um substituto para Benjamín Rollheiser, que será desfalque na volta do Brasileirão, por suspensão. A maior possibilidade é a entrada de Tiquinho Soares no comando do ataque, com Neymar sendo o responsável pela criação.

Além disso, Escobar deve seguir na lateral-direita, enquanto Igor Vinícius ainda se entrosa com o restante do elenco. Por fim, Willian Arão deve demorar mais um pouco para estrear, já que visa melhorar seu ritmo físico.