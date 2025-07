São Paulo tem ‘pendências’ a resolver antes do retorno ao Brasileirão

O São Paulo se prepara para voltar a campo após a pausa para o Mundial de Clubes. O time encara o Flamengo, no sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, antes de a bola rolar, o clube precisa resolver algumas pendências.

A principal delas é reforçar o elenco de Hernán Crespo. O treinador entregou à diretoria uma lista com uma série de nomes indicados para as posições carentes do elenco, mas o clube tem dificuldades para avançar em negociações por conta dos problemas financeiros. O São Paulo tem interesse em um lateral-direito, um atacante e um zagueiro, nesta ordem de prioridade.

Outra missão é esvaziar o departamento médico. Lucas e Ferreira treinaram sem problemas e devem estar entre os relacionados para o duelo contra o Flamengo. Além disso, Oscar e Marcos Antônio, que foram para a pausa do Mundial no DM, já estão de volta e também são opções. Em contrapartida, Lucas Ferreira, com dores no quadril, é dúvida para o confronto. Luiz Gustavo e Calleri não têm prazo para retorno.

Por fim, o Tricolor também precisa resolver a situação do técnico Luis Zubeldía. O treinador deixou o São Paulo no meio do mês passado e ainda não teve a rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mesmo sem acordo, o clube conseguiu inscrever Hernán Crespo e ele pode ficar no banco de reservas contra o Flamengo.

O Tricolor, agora, tenta acelerar as negociações para rescindir com Zubeldía. Apesar de ter saído em comum acordo com o clube, o treinador ainda não aceitou as condições para receber parte da multa em seu contrato. A diretoria tem pressa para resolver a situação.