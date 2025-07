Real Madrid se aproxima de zagueiro do Liverpool

Jogador recusa renovação e vê com bons olhos a chance de jogar no clube espanhol a partir de 2026

O zagueiro Ibrahima Konaté, de 26 anos, atualmente no Liverpool, vem sendo especulado como possível reforço do Real Madrid. Ele tem contrato com o clube inglês até 2026, mas já rejeitou as propostas de renovação feitas até agora. De acordo com informações da ‘Sky Sports’, caso realmente não renove com os Reds, o francês tem o Real Madrid como prioridade para seguir sua carreira.

“Ele vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Santiago Bernabéu”, diz a reportagem.

Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, o estafe de Konaté já teria comunicado ao clube espanhol o desejo do jogador.

Diante desse cenário, o Liverpool teme reviver uma situação parecida com a de Trent Alexander-Arnold. O lateral-direito também não renovou seu contrato com os ingleses e acabou acertando com o Real Madrid.

No entanto, embora seu contrato estivesse perto do fim, o clube merengue pagou 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) para liberar Trent antes do prazo e garantir sua presença no Mundial de Clubes.