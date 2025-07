Possível ‘lei do ex’ e jogadores em comum: histórias de Fluminense e Chelsea se entrelaçam

Afinal, neste citado ano o Fluminense contratou dois jogadores que estavam perdendo espaço no Chelsea. Ambos, dessa forma, contribuíram com o título brasileiro do Flu de 2010, o primeiro para o clube das Laranjeiras desde 1984. O lateral Belletti e o meia Deco são os jogadores em questão.

Outra curiosidade que cerca os rivais de logo mais é a possibilidade de “lei do ex” para os dois lados. Afinal, o Fluminense conta com o ídolo Thiago Silva em sua escalação titular. O cria de Xerém se aventurou no futebol europeu, empilhando troféus por Milan (ITA), PSG (FRA) e o próprio Chelsea. Já experiente, ele deixou a França para iniciar sua caminhada na Premier League – e não desapontou.

Já com menos moral no elenco dos Blues, campeão inglês de 2009/10, a dupla acertou o retorno ao futebol brasileiro para defender o Fluminense, que lutava pelo título nacional. Com um ótimo time, a equipe, à época comandada por Muricy Ramalho, levantou o Brasileirão.

Ajudou, dessa forma, no título da Champions League de 2020/21, logo em sua temporada de estreia. Este era a segunda conquista do torneio por parte dos Blues, que também foram campeões mundiais ao fim do ano (esta conquista, de maneira inédita). Foi na final contra o Palmeiras, com Thiago Silva sendo titular. Após três anos e meio em Londres, o zagueiro voltou para casa, assinando com o Fluminense em julho de 2024. Assim, ele pode atrapalhar o ex-time no sonho do bicampeonato mundial.

Já pelo lado do Chelsea, João Pedro é o jogador que pode fazer valer da lei do ex. Contratado junto ao Brighton durante a janela especial do Mundial de Clubes, o atacante logo se juntou ao elenco, sendo registrado para participar do mata-mata após o time terminar em segundo na fase de grupos. Dessa forma, ele estreou pelos Blues nas quartas, em vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. Apesar de não marcar, ele contribuiu com seu porte físico e qualidade com a bola nos pés na eliminação da equipe brasileira.

Quem será que levará a melhor nesta terça-feira? A reposta sairá a partir das 16h (de Brasília), quando os times se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O vencedor encara ninguém menos que Real Madrid (ESP) ou PSG, que se enfrentam na quarta (9/7), no mesmo estádio e horário.