Napoli insiste na contratação de Darwin Núñez, do Liverpool

O Napoli continua interessado na contratação de Darwin Núñez, do Liverpool. Mesmo com o alto valor pedido pelos ingleses, o clube italiano mantém o interesse no atacante uruguaio. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Napoli apresentou uma proposta oficial de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em bônus. Para o jogador, o salário oferecido gira entre 5 e 6 milhões de euros por ano.

