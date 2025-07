Maior torneio infantil do mundo, IberCup realiza edição dupla no Brasil

Competição que já contou com grandes astros do futebol será disputada no Rio de Janeiro e em São Paulo neste mês de julho

Maior torneio de futebol infantil do mundo, a IberCup está de volta ao Brasil neste mês de julho. Após o sucesso das últimas edições, a competição será realizada novamente em dose dupla no Rio e em São Paulo entre os dias 14 e 27 de julho. Afinal, os principais clubes do futebol brasileiro estarão reunidos e medirão forças com diversas outras escolas do país e do mundo.

Com início previsto para o dia 14 no Rio e em 21 em São Paulo, a IberCup reunirá mais de 400 equipes e 7 mil atletas. Dessa forma, eles serão distribuídos entre as categorias Sub-7 e Sub-14, no futebol masculino e feminino. Portanto, equipes como Santos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Athletico estarão presentes. Além deles, também terão representantes do Havaí e de Estados Unidos, Austrália e Peru.