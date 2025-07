João Pedro sobre gols contra o Fluminense: ‘Não posso pedir desculpas, sou profissional’

Atacante do Chelsea marca dois gols na semifinal do Mundial de Clubes e fala sobre respeito ao Flu, clube onde foi revelado

Autor dos dois gols da vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta terça-feira (8), pela semifinal do Mundial de Clubes, o atacante João Pedro foi o grande destaque da partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e recebeu o prêmio de melhor em campo. Revelado em Xerém, o jogador optou por não comemorar os gols em respeito ao ex-clube.

