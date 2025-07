João Paulo pode pedir para ser emprestado pelo Santos para voltar a jogar

Recentemente, ele recebeu uma sondagem do Monterrey, do México, mas o clube decidiu segurá-lo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

João Paulo e o empresário entendem que um empréstimo pode ser bom para todos. O goleiro teria a chance de atuar mais e se valorizar, enquanto o Santos ainda não o perderia em definitivo. O arqueiro ainda tem a intenção de atuar pelo Peixe, mas também quer voltar a jogar.

Recentemente, ele recebeu uma sondagem do Monterrey, do México, mas o Santos decidiu segurar João Paulo por conta de uma possível saída de Brazão. No Brasil, Cruzeiro e Fluminense demonstraram interesse recentemente. O Botafogo, caso negocie John, também teria o goleiro no radar. Contudo, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Peixe.

Aos 30 anos, João Paulo segue sendo um dos líderes do elenco santista. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, perdendo toda a temporada. Neste meio tempo, Gabriel Brazão assumiu a meta santista, se destacou e não saiu mais. Agora, o arqueiro pensa sobre seu futuro e espera receber algo que seja vantajoso por todas as partes, isso porque o jogador sempre mostrou um carinho enorme pelo Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.