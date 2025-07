Grêmio retoma calendário com o desafio de crescimento em alguns setores

Em 26 dias durante a paralisação para a disputa do Mundial de Clubes, foram dez dias de recesso e outros 16 de atividades para corrigir erros e aprimorar alguns quesitos. No caso, implementar uma consistência defensiva, maior produção criativa e identificar um artilheiro no ataque.

O Grêmio é a primeira equipe do Brasileirão a retornar aos gramados de forma oficial. O Imortal enfrenta o São José, nesta terça-feira (8), pela decisão da Recopa Gaúcha. A final também representará o ponto de partida da missão da equipe em crescer de rendimento na segunda parte da temporada, de acordo com promessa do próprio Mano Menezes.

O rendimento defensivo era uma carência evidente com a comissão técnica anterior, de Gustavo Quinteros. Em 13 partidas, o time do comandante argentino sofreu 20 gols. O período em questão envolve as semifinais e finais do Estadual, além das duas etapas iniciais da Copa do Brasil e quatro primeiras rodadas do Brasileirão.

Grêmio tem indício de melhora defensiva

Com a mudança no comando, na mesma quantidade de jogos, Mano Menezes conseguiu reduzir a fragilidade nesta situação em 50%. O clube permanece atento ao mercado para contratar um zagueiro, mas teve tentativa frustrada com Adryelson. Assim, a dupla titular provavelmente será formada por Kannemann e Wagner Leonardo.

Os dois precisarão ter atuações contundentes, e o treinador deve contar com retorno na lateral direita. Antes, a posição chegou a sofrer com ausência de opções, com três jogadores simultaneamente machucados. Por isso, houve a necessidade de improvisações do zagueiro Gustavo Martins e do volante Ronald. Para o embate com o São José, Igor Serrote já concluiu tratamento após passar por cirurgia para corrigir fratura no pulso e provavelmente ficará à disposição.