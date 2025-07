Gerson vai ao CT do Flamengo e se despede de jogadores e funcionários

Ex-capitão rubro-negro foi vendido ao Zenit por R$ 160 milhões, valor da multa rescisória presente no contrato do jogador

Gerson retornou ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (8) e apareceu na reapresentação do elenco. Ele acompanhou o treino e se despediu dos jogadores e funcionários. Além disso, o meia buscou seus pertences que estavam no CT do Ninho do Urubu antes de viajar para a Rússia, onde se apresentará ao Zenit. O clube europeu pagou 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), valor da multa rescisória. A informação foi divulgada inicialmente pela “Coluna do Fla”.

No último sábado (5), o jogador havia se despedido de alguns companheiros que foram a sua festa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O elenco reapresentou-se no último sábado após a disputa do Mundial de clubes e treinou sem o Coringa no último fim de semana.