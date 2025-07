Fluminense x Chelsea bate recorde de público entre brasileiros no Mundial de Clubes

Com mais de 70 mil torcedores no MetLife Stadium, semifinal entra para a história como a terceira maior audiência da competição

Apesar do resultado ruim para o Fluminense, o jogo entrou para a história do torneio como o terceiro com mais público do Mundial. Fica atrás somente de PSG x Atlético de Madrid, que levou 80.619 pessoas ao Rose Bowl, e Real Madrid x Borussia Dortmund, com 76.611 presentes.

A derrota do Fluminense para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira (8), pela semifinal do Mundial de Clubes, bateu um recorde importante e foi a partida com maior presença de público envolvendo um clube brasileiro na competição. O duelo, disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reuniu 70.556 torcedores na arquibancada.

A final será neste domingo, novamente em Nova Jersey. O Chelsea espera o vencedor do duelo entre PSG e Real Madrid, que jogam a outra semifinal.

Até então, o jogo de um time brasileiro com maior público havia sido Chelsea x Palmeiras, nas quartas de final, com 65.782 espectadores no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Outras partidas com bom público incluem Flamengo x Bayern de Munique e Inter Miami x Palmeiras, ambas com 60.914 torcedores. Por outro lado, Flamengo x Chelsea, vencida pelos rubro-negros por 3 a 1, ainda na fase de grupos, contou com 54,6 mil pessoas.

Por fim, o maior público do Mundial segue com PSG 4 a 0 Atlético de Madrid. Como o Rose Bowl, palco da partida, não receberá mais jogos nesta edição, o único estádio com capacidade para quebrar esse recorde é justamente o MetLife, que ainda vai sediar a final e uma das semifinais.